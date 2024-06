Juventus, 30 milioni dall’Arabia per Szczesny | Aria d’addio per il polacco

Per l’ufficialità di Di Gregorio si attende solo l’1 di Luglio, giorno in cui avrà inizio il calciomercato, ma nel mentre i dirigenti della Juventus sono alla ricerca di un acquirente per Szczesny, ormai arrivato ai titoli di coda con i bianconeri, soprattutto dopo l’arrivo del portiere del Monza che toglierà il posto tra i pali al polacco che, nonostante i 34 anni, vuole ancora avere un ruolo importante nel club che detiene il suo cartellino.

Juve, Szczesny nel mirino di un club saudita

Come annunciato da Tuttosport, negli ultimi giorni un club saudita si sarebbe mosso concretamente per l’estremo difensore ex Roma, offrendo un ricco contratto da 30 milioni in due anni, che però Szczesny non sembra intenzionato ad accettare.

La volontà del portiere è quella di rimanere in Europa e gradirebbe anche la permanenza a Torino, ma la Juventus vorrebbe scrollarsi di dosso il suo ingente ingaggio da 6,5 milioni e starebbe spingendo affinchè la trattativa possa sbloccarsi.