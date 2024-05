Nuovo allenatore, nuovo ciclo alla Juventus. Tra le tante novità in bianconero ci sarà anche quella di un nuovo portiere. Da tempo la dirigenza della Vecchia Signora ha puntato il giovane Di Gregorio, pronto ad indossare la maglia della Madama. L’affare sembra quasi in porto.

Juventus Di Gregorio, è fatta, via Perin

Secondo gli esperti di mercato è tutto già fatto per l’arrivo di Michele Di Gregorio alla Juventus. L’affare Di Gregorio è stato definito in tutti gli aspetti: 18 milioni di euro più 2 di bonus al Monza e sarà il vice di Szczesny. C’è un intesa tra il portiere e la Juventus anche sul contratto: 5 anni a 2 milioni di euro.

A lasciare la Juventus sarà Mattia Perin. L’estremo difensore di Latina ha già comunicato di voler partite. Per il 31enne, cresciuto nelle giovanili di Cisterna e Pistoiese, ha già diverse alternative per il futuro: Monza e Parma sullo sfondo per il futuro, oltre ad un possibile ennesimo ritorno al Genoa. In dubbio, però, anche Wojciech Szczesny, il cui ingaggio da 6 milioni netti rimane uno dei maggiori della rosa. Da capire se rimarrà con rinnovo con spalmatura dell’ingaggio o se andrà via. Decisive le prossime settimane.