Fantacalcio, Sommer numero uno del campionato; anche Di Gregorio tra i Top

Tempo di bilanci per il Fantacalcio: Sommer e Di Gregorio Top tra i portieri

Terminata la stagione, in attesa degli Europei (e dei Fanta Europei…), è tempo di bilanci; l’invito è quello di conservare o tenere bene in mente le risultanze appena determinatesi per farne buon uso in vista del prossimo campionato, lontano ma non troppo. Anche se non sempre la continuità è un fattore determinante nel Fantacalcio, perché alcuni calciatori si comportano in maniera diametralmente opposta da una stagione ad un’altra, in molti casi rende comunque un’idea di come muoversi per evitare di commettere gli stessi errori. Esamineremo quindi ruolo per ruolo i TOP e FLOP del torneo appena concluso, partendo da un ruolo che anche nel Fanta è molto delicato e spesso determinante, quello dei portieri.

TOP PORTIERI – Tra gli estremi difensori alcune conferme e qualche sorpresa sia in bene sia in male. Come per tutti i ruoli abbiamo considerato per la nostra classifica generale soltanto coloro che sono “andati a voto” in almeno i due terzi delle gare disputate, quindi in 25 partite su 38, pur osservando alcune debite eccezioni. Come spesso accade il miglior portiere del campionato appartiene alla formazione Campione d’Italia e Sommer, con il suo 5,63 di fantamedia non fa certo eccezione. Alle sue spalle (5,47) il monzese Di Gregorio che infatti è in procinto di passare alla Juventus per prendere il posto, o inizialmente per coprirgli le spalle, del terzo classificato e futuro compagno (?) Szczesny, che ha conquistato l’ultimo gradino del podio con il suo 5,43 di fanta media. Alle loro spalle si piazzano Skorupski (5,33) e Carnesecchi (5,30) a testimonianza che nello scegliere la vostra “porta” è fondamentale intuire quali squadre si posizioneranno meglio in classifica e non affidarsi esclusivamente alle solite “grandi”. Tra i “non classificati” per i criteri di cui sopra, il migliore è stato l’altro portiere del Bologna Ravaglia con 6,33 ma appena 6 presenze a referto, davanti al laziale Mandas (5,5 con 8 gettoni), e Svilar, impostosi con l’arrivo di De Rossi e capace di totalizzare una fantamedia di 5,37 in ben 15 presenze.

Se poi considerassimo la votazione nuda e cruda, al netto quindi dei malus per gol incassati e cartellini subiti e dei bonus per eventuali rigori parati, la miglior fanta media apparterrebbe proprio a Di Gregorio meritevole di un preziosissimo 6,35. Alle sue spalle tutti portieri che come lui non appartengono alle formazioni di primissima fascia e per questo soggetti con maggior frequenza al “fuoco avverso”; troviamo quindi Montipo’ con il suo 6,31, Terracciano con 6,27 e Falcone con 6,25. Una graduatoria particolarmente rilevante in quelle leghe nelle quali viene utilizzato il modificatore della difesa che tiene conto, anche per i portieri, del solo voto “netto”. Anche in questo caso tra i “fuori classifica” note di merito per Svilar (6,47) e Ravaglia (6,33) ma soprattutto per il messicano Ochoa che nelle sue 21 presenze pur incassando tanti gol ha meritato una media voto apri al 6,31. Molto bene anche Caprile (6,26 in 23 presenze) e Mandas (6,25/8).

FLOP PORTIERI – Cambiando l’ordine dei fattori il risultato spesso non cambia; ecco così che all’ultimo posto tra i portieri si classifica Consigli del Sassuolo con un ingeneroso 4,27 di fanta media; alle sue spalle Scuffet con 4,31 e l’altro retrocesso Turati con 4,42. A sorpresa risulta tra i peggiori il rossonero Maignan con 4,86 e Falcone con 4,91 (quest’ultimo penalizzato tantissimo dalle reti incassate). Fuori classifica troviamo ancora Ochoa con 4,21 in 21 presenze e Rui Patricio con 4,78 in 23 presenze. Male pure Silvestri (4,18/17) sostituito in corso d’opera da Okoye. Considerando il voto al netto dei bonus/malus chiude all’ultimo posto Maignan con 6,05 davanti a Meret (6,06) e Milinkovic -Savic con 6,12.

Fonte votazioni: sito Fantacalcio.it