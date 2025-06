Mondiale per club: meno di una settimana al via

Una volta si chiamava Coppa Intercontinentale e si giocava tra le vincitrici delle competizioni continentali di Europa e Sud America. Per contrastare il declino della manifestazione si decise di coinvolgere il ricco brand giapponese Toyota. A partire da quel momento, 1980, le finali della manifestazione si tennero a Tokyo, ma il fascino delle origini mitiche dell’evento era irrimediabilmente perduto. Nella versione originale la Intercontinentale se la aggiudicarono le milanesi: 2 volte la grande Inter di Mazzola e una volta il Milan di Rivera.

La sfida dei rossoneri fu particolarmente drammatica, perché durante la partita molti giocatori del Milan subirono letteralmente un pestaggio da parte degli incarogniti avversari dell’Estudiantes. A partire dal 2004 la manifestazione prende il nome di Coppa del Mondo per Club FIFA ma è nel 2025, ossia l’anno in corso, che avviene la svolta più ambiziosa: trasformare l’evento nel gotha delle squadre di club, un po’ sulla falsa riga dei mondiali di calcio per nazioni.

Come funziona il mondiale per club.

Le squadre partecipanti sono complessivamente 32 così suddivise:

Europa: 12;

Sud America: 6;

Asia: 4;

Africa: 4;

Centro-Nord America: 4;

Oceania: 1;

Paese ospitante (USA): 1.

Le quote Mondiale per Club vedono il Real Madrid come favorita per la vittoria del torneo, a quota 5.00 seguita dai campioni d’Europa del PSG a 5.50. Poi il M. City a 6.00 e il Bayern Monaco a 8.00. Inter a 15.00 e Juventus a 20.00.

L’Italia sarà rappresentata da Inter e Juventus, scelte in base a criteri di ranking, trattandosi delle due squadre italiane con le migliori performance europee degli ultimi anni. L’edizione odierna del mondiale partirà il 14 giugno 2025 per concludersi il 13 luglio. Le 63 partite della manifestazione saranno distribuite in 12 differenti stadi degli USA, il Paese ospitante. La finale si giocherà al MetLife Stadium , New York New Jersey, lo stesso della finale mondiale di USA 1994 che vide in campo Italia e Brasile.

La fase iniziale prevede 8 gironi da 4 squadre ciascuna che si affrontano nel classico girone all’italiana. Le prime due classificate di ogni girone andranno alla fase per eliminazione diretta che culminerà con la finale del 13 luglio. Non è prevista una finale per il terzo posto.

per l’Italia, gli incontri saranno trasmessi in esclusiva su Dazn ma i match più importanti verranno trasmessi in fascia serale anche da Mediaset.