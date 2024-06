Giuntoli ha inserito un nuovo nome sulla lista dei suoi preferiti: Edon Zhegrova è il nuovo nome nella lista del mercato della Juventus. Non è una novità, in realtà è finito nei database dei bianconeri da diverso tempo, già Manna lo aveva seguito nei mesi scorsi, e ora Giuntoli, continuerà il lavoro.

Juventus, Zhegrova nel mirino di Giuntoli

Classe 1999, Edon gioca nel Lilla da 2 anni, di ruolo ala, dispone di buona tecnica, si è fatto notare grazie al suo dribbling e al piede mancino, con il quale si è delineato anche come un gran crossatore. L’esterno della nazionale kosovara ha cambiato da poco agente e si è legato a Cetinkaya, con cui il dt della Juve ha un ottimo rapporto.

Cresciuto nelle giovanili KF Flamurtari, squadra di calcio kosovara, ha ottenuto grande visibilità grazie all’ultima stagione, quella più importante, soprattutto a livello personale. Zhegrova in 47 gare ufficiali tra campionato e Coppe, infatti, ha totalizzato ben 12 gol e fornito 10 assist. L’attaccante gioca anche nella sua nazionale, Kosovo, la quale ha messo a segno 4 reti in 36 presenze. In Italia non solo la Juventus, anche la Roma è interessata al giocatore, nelle prossime settimane potrebbe aprirsi un vero e proprio derby italiano per il giocatore.