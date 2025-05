Empoli-Parma 2-1 Anjorin decide il match salvezza del Castellani

L’Empoli vince lo scontro diretto contro il Parma e mantiene vive le speranze di una salvezza diretta, ma tutto dipenderà dalle due partite contro Monza ed in casa contro il Verona all’ultima giornata. Il Parma resta a 32 punti, la salvezza passerà dalla partita casalinga contro il Napoli e dalla trasferta di Bergamo. I Ducali hanno giocato per un’ora in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Valenti, nell’Empoli male Esposito.

La cronaca

Nel primo tempo fase di studio senza occasioni, sblocca la partita Fazzini con un gran tiro dal limite dell’area che batte Suzuki. IlmParma ha l’occasione del pareggio con Pellegrino che di testa manda di poco a lato. Nella ripresa al 57’ Henderson con un tiro a giro sfiora il palo alla destra di Suzuki. Al 73’ arriva l’incredibile pareggio del Parma, che di testa insacca con Vazquez che compie un’uscita non perfetta e consente al Parma di pareggiare. Il gol del nuovo vantaggio empolese arriva al minuto 86’ con Anjorin che indovina un tiro dal limite che si insacca all’incrocio dei pali.

Il tabellino

Empoli-Parma 2-1

EMPOLI: Vasquez Llach D. S., Marianucci L., Ismajli A., Viti M., Gyasi E., Grassi A. (dal 26′ st Anjorin F.), Henderson L. (dal 39′ st Solbakken O.), Pezzella G., Fazzini J., Cacace L. (dal 32′ st Sambia J.), Esposito Se. (dal 39′ st Konate I.). A disposizione: Anjorin F., Brancolini F., Campaniello T., De Sciglio M., Ebuehi T., Goglichidze S., Konate I., Kovalenko V., Sambia J., Seghetti J., Silvestri M., Solbakken O., Tosto L. Allenatore: D’Aversa R..

PARMA: Suzuki Z., Del Prato E., Leoni G., Valenti L., Hainaut A., Sohm S. (dal 21′ st Hernani), Keita M., Ondrejka J. (dal 15′ st Camara D.), Valeri E., Pellegrino M. (dal 21′ st Djuric M.), Bonny A. (dal 32′ st Balogh B.). A disposizione: Almqvist P., Balogh B., Benedyczak A., Camara D., Circati A., Corvi E., Djuric M., Haj Mohamed A., Hernani, Lovik M., Man D., Marcone R., Plicco E. Allenatore: Chivu C..

Reti: al 11′ pt Fazzini J. (Empoli) al 28′ st Djuric M. (Parma) , 40’ st Anjorin (Empoli)

Ammonizioni: al 28′ st Cacace L. (Empoli) al 22′ pt Valenti L. (Parma).43’ st Viti (Empoli)

Espulsioni: al 31′ pt Valenti L. (Parma).