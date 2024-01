Angelozzi: “Soulé può stare nella Juve ma tante squadre lo osservano. Barrenechea? Giocherà nell’Argentina”

Il dirigente del Frosinone, Guido Angelozzi, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dei due talenti presi in prestito dalla Juve nel mercato estivo.

Angelozzi su Soulé e Barrenechea

Queste le sue dichiarazioni: “Intravedevo in lui un calciatore con le caratteristiche che servivano. Non pensavo potesse essere subito incisivo, ma ha una grande personalità e ha un gran piede, sa fare tutto, aveva bisogno di giocare e ora si sta ritagliando uno spazio bellissimo. Può stare nella Juve. Ogni settimana lo vengono a visionare squadre inglesi, francesi e spagnole quindi vuol dire che è un giocatore attenzionato”. Su Barrenechea: ” Per me nel giro di due anni giocherà nell’Argentina, è un calciatore straordinario e sta crescendo tantissimo”.