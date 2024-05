Juve: Calafiori, Koopmeiners e Zirkzee: Giuntoli sogna, ma la strada è in salita

Il ds della Juventus ha già in mente i nomi per i prossimi colpi

Caos Juventus nelle ultime ore: Allegri non sarà sulla panchina bianconera la prossima stagione (e forse neanche la prossima partita). Toccherà a Cristiano Giuntoli rimettere in piedi la squadra: su La Gazzetta dello Sport già si parla di mercato in salita. Le parole chiave sono due: competitività e sostenibilità. Così Giuntoli, dopo i risparmi attuati nell’ultima stagione, dovrà continuare a fare di conto per innalzare la qualità della Juventus.

Juve, scelta tra Koop e Zirkzee | In difesa vuole Calafiori

La Vecchia Signora, in attesa di vedere quanti milioni verranno incassati dalle possibili cessioni, di partenza potrà permettersi un investimento da 40-50 milioni accompagnato da colpi più low cost. Giuntoli probabilmente si troverà costretto a scegliere se affondare per Koopmeiners o per Zirkzee: tra centrocampo e attacco quindi. Ma non manca la concorrenza: su Koopmeiners sta pressando il Liverpool, mentre su Zirkzee è forte anche il Milan. In difesa il desiderio numero uno è Riccardo Calafiori: più in salita potrebbe diventare anche la corsa verso di lui.