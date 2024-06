Milan, AAA cercasi difensore | E’ Kiwior la priorità

Mentre il Milan è in attesa di conoscere ancora il suo nuovo allenatore, il club rossonero monitora il mercato visto che senza Pioli e la precedente dirigenza formata da Maldini e Massara, comincierà l’ennesima rivoluzione.

Milan, spunta Kiwior per la difesa

Priorità al mercato, e soprattutto alla difesa visto che Paulo Fonseca(sempre più vicino) avrà bisogno di nuova linfa, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. E allora ecco, che secondo quanto riportato da Footmercato, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Jakub Kiwior, difensore in uscita dall’Arsenal, seguito in passato da Roma, Napoli e Juventus e ai cui non dispiacerebbe tornare in Italia.