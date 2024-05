Milan, spunta un ostacolo per Zirkzee | Le ultime

Una delle grandi priorità del Milan in vista della prossima stagione è ingaggiare un nuovo centravanti.

Milan, obiettivo Zirkzee

In testa alla lista ormai da tempo c’è Joshua Zirkzee, colui che ha trascinato il Bologna in Champions League in questa stagione. Secondo Tuttosport, l’olandese ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma un ostacolo nella trattativa potrebbero essere le alte commissioni che chiederà il suo agente (oltre 10 milioni di euro). In questa stagione Zirkzee ha segnato 12 gol e fornito 7 assist tra Serie A e Coppa Italia. Sarà un mercato estivo molto lungo, destinato a vedere i club italiani ed esteri a fare di tutto per assicurarsi il giovane talento.