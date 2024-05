Milan, Zirkzee primo obiettivo per l’attacco | Le ultime

Sul futuro di Joshua Zirkzee c’è una certezza: l’olandese sarà protagonista nella prossima Champions League. Secondo la “Gazzetta dello Sport”, all’attaccante del Bologna non resta che decidere con quale squadra giocare, e il Milan ha espresso chiaramente la sua volontà di portarlo a Milano.

Milan, nel mirino Zirkzee

Ci sono diversi nomi per migliorare la rosa dei rossoneri, ma l’attaccante del Bologna sembra essere il più fattibile. Il Milan, come altre squadre, può ingaggiarlo pagando la clausola di 40 milioni. Zirkzee preferirebbe restare in Italia e il Milan ci sta provando seriamente, ma la concorrenza non manca di certo. La Juventus può giocarsi “la carta” Thiago Motta che potrebbe attrarre il giocatore, ma in questo caso bisognerà vedere cosa farà Vlahovic, tema complesso in avvio di mercato. Sul giocatore olandese ci sarebbero anche Arsenal e Manchester United.