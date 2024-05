La dirigenza del club del Diavolo è impegnata senza sosta in questo finale di stagione. Non solo si cerca di individuare l’uomo giusto al quale affidare la panchina nella prossima stagione, c’è chi si occupa anche di questioni di mercato. Il club ha puntato due centravanti di grandissimo talento, Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko.

Milan, Zirkzee o Sesko? A breve si dovrà scegliere

Zirkzee e Sesko sono due talenti della stessa generazione, ma allo stesso tempo hanno anche caratteristiche diverse e prezzo altissimo. Per il 22enne olandese in forza al Bologna è necessario pagare anche una clausola, che vale 40 milioni e fino a metà luglio tutti i club che lo vogliono possono farsi avanti. Il Milan sta lavorando da diversi mesi per ottenere il consenso del giocatore, ma su di lui ci sono numerose squadre, non solo di Serie A, anche della Premier League. Si dovrà lavorare molto per superare la concorrenza inglese.

I rossoneri hanno puntato anche Sesko, classe 2003, in forza al Lipsia che è una vera macchina da gol in campo. La sua clausola, variabile in base ai gol e non solo, è salita da 50 a 65 milioni: tanti, sì, ma al Milan Sesko piace parecchio e potrebbe essere la soluzione perfetta. La dirigenza ha già avuto contatti con il suo agente, ma arrivare alla trattativa non sarà semplice: il Lipsia in questi giorni ha iniziato a parlare di rinnovo con il suo top player.

Saranno mesi caldi quelli del prossimo mercato, il Milan ha bisogno di un numero 9 e farà di tutto per portarne uno all’altezza della sua storia.