Il calciomercato Milan si avvia verso la seconda parte della sua rivoluzione. I rossoneri, dopo aver fatto pulizie tra la dirigenza, adesso si impegnerà a rinnovare anche l’organico. Si parte dal futuro di Luka Modric e Rafa Leao.

Calciomercato Milan, Leao e Modric verso l’addio

A Milano è ancora tutto in bilico, nelle prossime settimane tutto è ancora da scrivere. La stagione “fallimentare” del Diavolo porterà a grandi cambiamenti anche nella rosa. I dirigenti del club milanese sono pronti ad accompagnare all’uscita anche i calciatori non più ritenuti essenziali. Si parte da Rafa Leao, una stagione da dimenticare per l’ex Lille. Il portoghese con Allegri, da punta, era atteso un po’ da tutti alla stagione che avrebbe dovuto riportarlo all’apice, ma il portoghese ha deluso: 9 gol e 3 assist serviti. A San Siro i tifosi gli hanno confermato una separazione, è stato spesso sotterrato dai fischi. L’attaccante è vicino all’addio, anche se continua ad affermare la sua voglia di Milan e sono anche arrivate delle richieste dal mercato. Leao chiamata dall’Arabia e, soprattutto, dalla Turchia, con Galatasaray e Fenerbache.

C’è da riscrivere anche il futuro di Luka Modric che, dopo il Mondiale, dovrà decidere cosa fare. Con la mancata qualificazione alla prossima Champions League il giocatore potrebbe salutare e valutare l’addio al calcio. L’ex Pallone d’oro ha intenzione di rimanere nel calcio, ma con un ruolo da dirigente: a Madrid sta nascendo un nuovo progetto con Jose Mourinho. Luka potrebbe valutare un ruolo da dirigente.