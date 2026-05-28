Il calciomercato Lazio potrebbe assistete all’addio di Ivan Provedel. L’Inter di Cristian Chivu sembra davvero interessata al portiere biancoceleste, ed è pronta a portarlo ad Appiano dove andrebbe ad affiancare Josep Martinez nella prossima stagione.

Calciomercato Lazio, tutti in corsa per Provedel

L’Inter sta studiano il dopo-Sommer. Tra le idee della società di Viale della Liberazione si insidia forte quella di Ivan Provedel della Lazio. Il portiere della squadra di Lotito è reduce da una stagione complicata, condizionata anche da alcuni problemi fisici, ma resta un portiere di esperienza e grande affidabilità. Il nodo principale, che potrebbe causare non pochi ostacoli alla trattativa, riguarda il nuovo corso della Lazio. Bisognerà infatti capire se Provedel rientrerà o meno nei piani di Gennaro Gattuso, chiamato a guidare le Aquile nella prossima stagione.

Intanto, si pensa anche ad un possibile sostituto in caso di addio a Provedel. Il portiere è anche reduce da un’operazione alla spalla, ma il giocatore è in ripresa ed è pronto a tornare in campo. In scadenza nel 2027, Provedel non è monitorato solo dall’Inter, anche Bologna e Fiorentina sono sulle sue tracce. Intanto, che Mandas, il secondo portiere, è andato in prestito al Bournemouth, potrebbe essere riscattato, la Lazio, in questo modo, non avrebbe più portieri, se non Motta. A questo punto, l’idea del club è quella di trattenere solo uno tra Mandas e Provedel, lasciando Motta a maturare come secondo portiere.