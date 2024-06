Inter, l’infortunio di Acerbi spaventa | Marotta studia un nuovo acquisto

L’infortunio di Acerbi, di certo, non porterà sconvolgimenti negativi solo per la Nazionale, che dovrà fare a meno del centrale dell’Inter per gli Europei, ma anche per i nerazzurri. Nonostante abbiano preservato l’ex Lazio nelle ultime giornate di campionato, non sono riusciti a evitare che il calciatore debba operarsi, senza la sicurezza di risolvere completamente il problema.

Inter, le 4 opzioni a Buongiorno

Guardando alla prossima stagione, Marotta e Ausilio, nel caso in cui Inzaghi dovesse fare a meno del suo difensore titolare, si stanno muovendo sul mercato per trovargli un sostituto di livello, che non faccia rimpiangere l’eventuale infortunato Acerbi, e che possa anche rappresentare il futuro della difesa interista, considerata anche l’età del centrale, che non gli consentirà di giocare ancora molti anni a questi ritmi.

Oltre a Buongiorno del Torino, valutato una cifra troppo alta per l’Inter, e che potrebbe lievitare ulteriormente con gli Europei, i dirigenti neroazzurri hanno messo nel mirino altri 4 centrali: Bijol dell’Udinese, Zeno Debast dell’Anderlecht, Leny Yoro del Lille e Tobias Slotsager dell’Odense.