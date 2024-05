Nazionale, Acerbi si opera! | Salterà l’Europeo, pronto Gatti

La vittoria dello Scudetto avvenuta con più di qualche giornata di anticipo, ha dato modo ai big dell’Inter di giocare meno e avere l’opportunità di rifiatare anche in vista dell’Europeo, che per gli Azzurri avrà inizio il 15 giugno contro l’Albania.

Nazionale, Gatti pronto a raggiungere Coverciano

Tra i giocatori tenuti a riposo da Inzaghi nel finale di stagione c’è anche Acerbi, che aveva avuto nell’ultimo mese una pubalgia che non ha ancora smaltito, e che anzi sembra essersi riacutizzata, tanto da costringere il difensore a operarsi.

L’intervento chirurgico sarà lunedì, ma i tempi di recupero non gli consentiranno di far parte dei 26 che Spalletti porterà in Germania; di conseguenza, lo staff della Nazionale ha deciso di allertare Gatti, che, sebbene non fosse tra i 30 convocati per il ritiro a Coverciano di domani, non è detto che non farà parte del gruppo che disputerà gli Europei.