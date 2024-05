Toni Kroos annuncia il ritiro dal calcio: lascerà dopo l’Europeo

Toni Kroos ha deciso di lasciare il calcio giocato. L’Europeo in Germania sarà l’ultima avventura del centrocampista classe ’90. Una decisione inattesa, insolita, se si considera che Toni Kroos ha solo 34 anni e tanti sarebbero stati pronti, magari fuori dal vecchio continente, a offrirgli ingaggi faraonici. Toni Kroos lascia dunque in una fase ancora estremamente positiva della sua carriera dimostrando anche fuori dal campo la stessa maturità, la stessa intelligenza e la stessa classe mostrata nel rettangolo verde nei 17 anni di carriera, in cui ha vinto tutto.

Toni Kroos lascia il calcio, il messaggio del presidente del Real Madrid Florentino Perez

Attraverso i propri canali, il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha voluto salutare il centrocampista tedesco: “Toni Kroos è uno dei grandi giocatori della storia del Real Madrid, questo club sarà sempre la sua casa”.