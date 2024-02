Juventus, ipotesi Kroos per giugno | Giuntoli tenta il colpo a parametro zero

Toni Kroos è in scadenza il prossimo 30 giugno con il Real Madrid. Il centrocampista tedesco, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è un’ipotesi a zero che la Juventus potrebbe pensare di prendere in considerazione per giugno.

Juventus, il futuro di Kroos è incerto

Non c’è nessuna trattativa al momento tra la Juventus e il calciatore. Ad oggi il futuro di Kroos viaggia tra le incertezze, ma il centrocampista potrebbe prendere in considerazione l’idea di prolungare un altro anno con il Real Madrid. Nel caso in cui però questo non dovesse accadere, allora sì che a quel punto Giuntoli potrebbe fiondarsi in maniera diretta sul giocatore.