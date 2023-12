Paolo Paganini, esperto giornalista RAI di calciomercato, ha parlato ai microfoni di TV Play sul alcune vicende del mercato Juve.

Paganini su Kroos e Vlahovic

Queste le sue parole: “Kroos? Alcuni amici fidati a Monte Carlo mi hanno detto che c’era stato un nuovo contatto tra la Juve e l’agente di Kroos. Lui ha sempre detto di voler chiudere la carriera con il Real Madrid, ma l’idea di giocare in Italia lo sta stuzzicando. Questa situazione va monitorata per giugno. Vlahovic? Si è pensato anche di cederlo in prestito con diritto ed obbligo di riscatto ,soprattutto per quanto riguarda il PSG. Il club francese, infatti, sembra essere quello più interessato al serbo anche se è un’operazione difficile da costruire. Ad oggi, diciamo, Vlahovic è ancora stabile a Torino. La Juve è molto impegnata in entrata per il centrocampo”.