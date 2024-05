Szczesny verso la Premier league, il Chelsea ha intenzione di portarlo via da Torino

Il Chelsea ha bisogno di un rinforzo tra i pali. Nella prossima stagione non potrà fare a meno di un nuovo portiere. Diversi i profili selezionati dai Blues, in pole finisce il portiere della Juventus: Szczesny.

Chelsea su Szczesny, la Juve si butta su Di Gregorio

Il Chelsea cerca un portiere di livello. I Blues stanno valutando il giusto profilo da inserire nel proprio organico. Occhi puntati soprattutto su due giocatori: Ramsdale e Szczesny. Il portiere dell’Arsenal, dove non vive al meglio la propria esperienza, in quanto trova poco spazio, è una delle soluzioni, ma il mirino da poco si è spostato anche su Szczesny.

La Juventus al momento non ha ricevuto offerte ma se dovessero arrivare almeno 10 milioni di euro, i bianconeri direbbero di si.

A Torino hanno intenzione di lasciar partire l’estremo difensore polacco e fare spazio ad una figura più giovane, ma comunque di spessore. Vendendo Szczesny, tra incasso e risparmio sull’ingaggio, l’attenzione della Juve si sposterebbe completamente sull’obiettivo Di Gregorio. Il portiere del Monza, su cui la Vecchia Signora ha intenzione di puntare, costa circa 20 milioni di euro.