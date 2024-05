Milan, trovato il sotituto di Maignan | Il piano di Moncada

Come è ormai chiaro in casa Milan, nessun giocatore è considerato incedibile, e in caso di offerte consone, anche i due francesi Theo Hernandez e Mike Maignan potrebbero lasciare Milano per intraprendere una nuova avventura all’estero. Come noto da qualche settimana, il terzino ex Real Madrid è finito nei radar del Bayern Monaco, che è pronto ad investire un’importante cifra per il numero 19 del Milan che gradirebbe trasferirsi ai bavaresi; più complicata la situazione legata a Maignan, il cui futuro resta ancora un’incognita.

Milan, Diego Costa il preferito per il post Maignan

Nel caso di addio dell’estremo difensore rossonero, Moncada avrebbe già individuato il profilo adatto per sostituirlo, e si tratta del numero 1 del Porto Diogo Costa.

Il portiere portoghese si è distinto negli ultimi anni per la sua abilità tra i pali, attirando su di sè gli occhi di mezza Europa, ma molti club si sono tirati indietro dalla corsa per il calciatore a causa della cifra richiesta dal club di Oporto, ovvero 45 milioni, che il Milan potrebbe ricavare proprio dalla cessione di Maignan.