Milan, Theo Hernandez ha detto sì al Bayern Monaco | La situazione

Non è un mese idilliaco quello che stanno affrontando i tifosi milanisti. Da tempo il club rossonero non si confrontava con un periodo difficile come quello attuale, in cui sembrano non esserci sicurezze da alcun punto di vista, a partire dalla panchina, su cui la prossima stagione non siederà più Stefano Pioli, ma passando anche per la rosa, nella quale è possibile leggere il malcontento dei tifosi, che in estate potrebbero vedere andare via alcuni dei loro beniamini.

Milan, Mundo Deportivo: “Theo al Bayern per sostituire Alphonso Davis”

Così come aveva dimostrato lo scorso anno con la cessione di Tonali al Newcastle, per il Milan non esistono giocatori incedibili, e dopo l’ex Brescia, quest’anno potrebbe essere il turno di Theo Hernandez a salutare il club di Via Aldo Rossi.

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo infatti, sul terzino francese ci sarebbe il Bayern Monaco, che avrebbe già convinto il calciatore a trasferirsi in Germania, ma attualmente non c’è ancora nessun tipo di accordo tra i club, che non hanno ancora intavolato una trattativa per il calciatore, che si prospetta essere più semplice del previsto considerata la volontà del giocatore.