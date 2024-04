Bayern Monaco-Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Andata della semifinale di UEFA Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid all’Allianz Arena. Tuchel opta per Kim, al centro della difesa con Dier, favorito su Upamecano. Fasce a Kimmich e Mazraoui. Sulla trequarti c’è Guerreiro con Musiala e Sané, alle spalle di Kane. Carvajal squalificato, Ancelotti si affida a Vasquez sulla fascia. In difesa c’è Nacho in difesa, con Tchouameni che torna in mezzo al campo. Panchina anche per Camavinga. In avanti Vinícius in coppia con Bellingham.

Bayern Monaco-Real Madrid, le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Kim, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Guerreiro; Kane. All. Tuchel.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; L. Vazquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Tchouameni, Rodrygo; Bellingham, Vinícius. All. Ancelotti.