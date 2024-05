L’Inter si prepara ad una nuova era, la società si appresta al cambio di proprietà. Oggi, infatti, è l’ultimo giorno disponibile per Zhang per liquidare Oaktree e tenersi il club. Caso contrario, dalle 17 di oggi Oaktree potrà escutere il pegno e diventare proprietario dell’Inter.

Inter, nuova proprietà ma senza troppi cambiamenti

L’avventura di Zhang e Suning all’Inter si concluderà, a meno di clamorose sorprese, alla mezzanotte di oggi, quando, se non avrà ricevuto il bonifico a saldo del prestito concesso nel 2021, Oaktree potrà far partire la procedura di escussione del pegno diventando, di fatto, il nuovo proprietario del club nerazzurro.

Ieri sera, durante la festa tenuta dall’Inter per la seconda stella, era molto atteso il discorso di saluto del presidente, cosa che non è arrivata. È il segnale di una grande difficoltà.

Oaktree a breve prenderà in mano la società, il cambio di proprietà che generalmente è una procedura che dovrebbe avere una tempistica piuttosto breve: pochi giorni. Seguiranno giorni con protagonista la burocrazia, verso lo scioglimento del CdA e nuove nomine. Al momento si dice che la “nuova Inter” non si discosterà particolarmente dall’attuale. Il management dovrebbe essere confermato totalmente, perché nessuno ha mai messo in dubbio la grande professionalità di Marotta, Ausilio o Antonello. Per le questioni dell’organico, come i rinnovi pianificati, come ad esempio quelli di Lautaro, Barella e Simone Inzaghi, bisognerà aspettare qualche giorno.