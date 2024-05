Catanzaro-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Si gioca questa sera alle ore 20,30 l’andata della seconda semifinale playoff tra Catanzaro e Cremonese. Il Catanzaro settimana scorsa si è guadagnato la semifinale battendo il Brescia, mentre la Cremonese si è classificata quarta nella regular season. Vivarini non potrà contare su Situm, Ghion, Ambrosino e D’Andrea, mentre Stroppa in avanti schiera la coppia VAzquez-Coda.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Scognamillo, Antonini, Brighenti, Veroli; Sounas, Pontisso, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Marrone; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Johnsen, Zanimacchia; Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.

DOVE VEDERLA IN TV

La sfida tra il Catanzaro e il Brescia, in programma alle ore 20.30 di martedì presso lo stadio Ceravolo e valida per la semifinale di andata dei play off, è in onda su Sky Sport, Dazn e NOWTV.