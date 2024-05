Verso Torino-Milan, dati e statistiche sui cartellini rossi dei rossoneri in casa granata

Questa sera andrà di scena alle 20:45 Torino-Milan valevole per la 37esima giornata di Serie A. Rossoneri per cercare di concludere il campionato nei migliori dei modi, anche con qualche esperimento negli undici titolari, per quanto riguarda il Torino di Juric a caccia di punti fondamentali per la corsa all’Europa.

Verso Torino-Milan, il dato sui cartellini rossi

Su Torino-Milan ci sono dei dati statistici sulle espulsioni dei rossoneri parecchio curiosi: in sei occasioni il Milan ha ricevuto dei cartellini rossi in casa del Torino e solo in un’occasione trovò nei sei precedenti l’unica e l’ultima sconfitta nel 2018 con l’espulsione di Romagnoli, artefice dell’espulsione anche dell’anno precedente sempre con i rossoneri. Tutti difensori come fu nel 2017 De Sciglio e Desailly nel lontano 1994.