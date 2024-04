Milan-Inter, il Giudice Sportivo: due giornate a Calabria, una a Theo Hernandez

Nel finale incandescente del derby di Milano tra Milan e Inter, che ha consegnato lo scudetto ai nerazzurri, ha portato a due espulsioni nelle fila di Pioli. Theo Hernandez in una rissa con Dumfries, espulso anche l’olandese. E successivamente il rosso diretto anche a Calabria per una gomitata in area di rigore negli ultimissimi minuti.

Milan-Inter, una giornata e ammenda a Theo Hernandez

Oggi il Giudice Sportivo si è espresso sulle squalifiche: due giornate a Calabria per comportamento violento, e una sola a Theo Hernandez per la rissa provocata oltre anche a diecimila euro di ammenda al francese. Per quanto riguarda i festeggiamenti dei nerazzurri tra i tifosi è stato tutto corretto niente scontri, come si preannunciato. In campo invece tra le due squadre non è stato dato il buon esempio.