Milan, si aspetta per il rinnovo di Calabria. Le parti sono ancora distanti | La situazione

Il rinnovo di Calabria con il Milan slitta ad arrivare, le parti sono ancora lontane per l’accordo definitivo. I rossoneri non vorrebbero aumentare l’ingaggio al giocatore che percepisce due milioni di euro a stagione fino al giugno 2025, ma solamente l’opzione di prolungamento fino al 2027. I rossoneri intanto aspettando l’estate provano a guardarsi intorno.

Calabria vuole continuare ancora a lungo al Milan

Recentemente Calabria secondo quanto riferisce “TMW” aveva espresso la voglia di continuare al Milan ancora per molto, definendo come lui stesso sia un tifoso del Milan sin da quando era bambino quando aveva i poster di Kakà in camera. La sua volontà è certamente quella di rimanere a Milano il più a lungo possibile, e perchè no, come gli è stato chiesto anche rimanere a vita con la maglia rossonera.