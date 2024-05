Esonero Pioli, Van Bommel nuovo nome per la panchina

Sono diversi i nomi accostati al Milan in questi giorni come possibili candidati alla panchina, che probabilmente verrà lasciata libera da Stefano Pioli a fine stagione. Il club rossonero sembrava aver optato per Lopetegui, ma le critiche feroci e l’insoddisfazione diffusa da parte dei rossoneri hanno costretto i rossoneri a riconsiderare altre opzioni.

Milan, Van Bommel potrebbe tornare

Secondo la Gazzetta dello Sport, al momento uno dei nomi è Mark van Bommel, l’attuale allenatore dell’Anversa, che ha vinto tutto in Belgio la scorsa stagione. L’ex centrocampista olandese ha giocato anche nel Milan e lascerà il club belga a fine stagione. A suo favore ha giocato un ruolo decisivo Zlatan Ibrahimovic, che aveva convinto Galliani a farlo diventare un giocatore rossonero. Uno dei suoi vantaggi significativi è la sua comprensione dell’ambiente di Milanello e del campionato italiano.