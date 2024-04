Il Milan riapre il casting per l'allenatore: c'è anche Motta Il club rossonero frenato dalla protesta dei tifosi: tramonta così l'ipotesi Lopetegui per il dopo Pioli

Il Milan aveva puntato Lopetegui per sostituire Stefano Pioli in panchina. L’allenatore non piace ai tifosi, la Curva Sud si è scatenata anche sui social e, in seguito ad una tempesta mediatica, all’unanime tutti per il #Nopetegui, il Milan ha frenato.

Milan, le alternative a Lopetegui

Milan frena su Lopetegui, il casting per trovare un nuovo allenatore si riapre. La dura presa di posizione della Curva Sud, ma anche la protesta via social contrassegnata dall’hashtag #nopetegui e le firme raccolte con la petizione online lanciata da una community di tifosi milanisti, MilanZone, hanno “costretto” il club di Via Aldo Rossi ad una nuova ricerca.

Il sogno di tutti, soprattutto di tifosi e di Ibrahimovic resta Antonio Conte. L’ex di Juve e Inter sembrerebbe essere vicino al Napoli. Intanto Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e tutto il management rossonero si ritrovano ancora in cerca del sostituto di Stefano Pioli.

Le alternative a Lopetegui tornano a essere quelle di prima: Paulo Fonseca, tecnico del Lille in questa stagione; Roberto De Zerbi, legato al Brighton, ma vicino all’addio. Ci sono anche Mark van Bommel e Thiago Motta che dopo aver portato il Bologna in Champions dovrebbe lasciare il club emiliano.