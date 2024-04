Milan, Buongiorno e non solo per la difesa | Nome nuovo per il centrocampo

La domanda in casa rossonera ora è una: chi per il post-Pioli? I discorsi nell’universo Milan delle ultime settimane sono tutti incentrati inevitabilmente sul nuovo allenatore. La dirigenza rossonera dovrà partire da qui: solamente dopo aver scelto la panchina potrà iniziare a programmare la prossima stagione a partire dalla campagna acquisti. Qualche movimento e indiscrezione, però, c’è già.

Cercasi difensore e centrocampista: Buongiorno e Renato Veiga i preferiti

Alcuni profili sono stati già sondati o iscritti alla lista per essere avvicinati concretamente una volta che il Diavolo avrà il suo nuovo tecnico. Oggi Tuttosport parla di chi potrebbe arrivare dal mercato e non si limita a riferire del nuovo centravanti ma indaga anche altre posizioni del campo. Nello specifico il quotidiano titola così: “Non solo Zirkzee, il Milan vuole un centrale e un mediano“. Vengono fatti due nomi principalmente: Buongiorno e Veiga, centrocampista 2003 del Basilea. Ma nel sottotitolo viene aggiunto: “Il difensore azzurro è il primo nome della lista, in alternativa piacciono anche Brassier, Lacroix e Todibo“. Alessandro Buongiorno sarà oggetto del desiderio di molti e il club di via Aldo Rossi ci aveva fatto un pensierino già a gennaio. Con l’addio di Kjaer certo a fine stagione, a maggior ragione servirà un nuovo centrale. Così come servirà almeno un centrocampista: in tal senso l’ultimo iscritto alla lista è Renato Veiga, che può essere più economico di Youssouf Fofana del Monaco, valutato almeno 20 milioni.