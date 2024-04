Calciomercato Inter, Marotta prepara l’offerta per Buongiorno | Il Toro vuole una cifra alta

Il difensore del Torino Buongiorno è l’obbiettivo numero uno della proprietà nerazzurra per rinforzare la difesa del prossimo anno. Il prezzo è decisamente alto, ma per un giovane classe 99′ italiano sicuramente la cifra potrebbe essere ben spesa. L’Inter dovrà capire anche la questione Acerbi se rimarrà o meno tra le fila di Inzaghi, proprio per questo motivo Marotta sta già pensando a come muoversi per arrivare al difensore del Toro.

Calciomercato Inter, Buongiorno il difensore ideale per la difesa del prossimo anno

Secondo il “Corriere dello Sport” Buongiorno potrebbe essere il difensore ideale per Inzaghi, considerando la sua fisicità e la sua predisposizione ad impostare dal basso. Oltretutto il calciatore ha manifestato il gradimento di trasferirsi in nerazzurro. Gli ostacoli sono la concorrenza certamente delle big della Serie A come Milan e Napoli, e il prezzo che fissano i granata di 40 milioni di euro. L’Inter vorrebbe abbassare il prezzo magari offrendo qualche contropartita. Sicuramente l’estate sarà molto calda per Buongiorno che verrà corteggiato da molte squadre nella prossima finestra di mercato.