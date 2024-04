Milan, occhi puntati su Lacroix | Il centrale del Wolsburg primo nome per la difesa

Non solo il centravanti. In via Aldo Rossi sanno che per rinforzare la squadra e cercare di ridurre il gap con l’Inter sono necessari alti colpi importanti. Uno di questi è sicuramente il difensore centrale. La differenza la farà il mercato in uscita col rinnovo di Simon Kjaer che pare sempre più lontano: dunque, andrà rimpiazzato a dovere. Per questa ragione oggi il Corriere dello Sport approfondisce l’argomento con un nome già entrato in orbita Milan: Maxence Lacroix.

Osservatori in Germania a visionare Lacroix, il Milan lavora già al calciomercato estivo

Secondo quanto riportato dal quotidiano il DS Antonio D’Ottavio sarebbe stato nei giorni scorsi a visionare il giocatore che milita tra le fila del Wolfsburg. Nel sottotitolo viene spiegato tutto: “Il difensore francese ha un solo anno di contratto con il Wolfsburg: si tratta per abbassare le richieste”. E poi ancora: “Il ds D’Ottavio nei giorni scorsi è stato in Germania. Individuato il sostituto di Kjaer che saluterà”. Lacroix è stato già sulla lista del Milan nel mercato di gennaio e va in scadenza nel 2025. Il Milan punta a uno sconto sul cartellino per il classe 2000.