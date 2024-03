Milan, i possibili nomi per sostituire Kjaer

Con Simon Kjaer che potrebbe lasciare la squadra rossonera a fine stagione, il Milan dovrà intervenire nel prossimo mercato estivo per migliorare la propria difesa.

Milan, gli obiettivi in difesa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di questa mattina, i due giocatori che al momento attirano maggiormente l’attenzione sono ancora Lilian Brassier del Brest e Tosin Adarabioyo del Fulham. Entrambi i giocatori sono da tempo inseguiti dal Diavolo e già a gennaio erano stati presi di mira per l’acquisto. Entrambi hanno profili interessanti a causa di questioni contrattuali: il contratto di Brassier scade nel 2025, quindi potrebbe trasferirsi per una cifra molto più bassa, mentre il contratto di Adarabioyo con il club inglese scade il 30 giugno, quindi andrà via a zero.