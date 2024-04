Milan, i tifosi vogliono solo Antonio Conte sulla panchina rossonera

Secondo il Corriere dello Sport di questa mattina, la società rossonera avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il tecnico spagnolo Lopetegui su stipendio e durata del contratto, ma la reazione dei tifosi del Milan ha portato ad un’ulteriore riflessione da parte dei dirigenti sul futuro della panchina del Diavolo.

Milan, il volere dei tifosi

Dopo la delusione delle ultime settimane, i tifosi vogliono subito tornare a vincere nella prossima stagione e per questo hanno in mente solo il nome di Antonio Conte per il dopo Pioli. La società di via Aldo Rossi, però, al momento non è troppo convinta di cercare un profilo come quello dell’ex ct dell’Italia e quindi Lopetegui rimane la prima scelta per sostituire il tecnico di Parma.