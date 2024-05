Roma, Dybala si allena ancora a parte | In dubbio per il Genoa

Dybala non è ancora recuperato e si allena a parte. E' in forte dubbio per la sfida di domenica, per la quale crescono le quotazioni di Baldanzi

La Roma prepara le ultime due di campionato dopo un tour de force molto impegnativo e poco proficuo dal punto di vista dei risultati, conclusosi con l’eliminazione dalla UEL per mano del Leverkusen e con la sconfitta netta di Bergamo. Adesso De Rossi vuole vincere le ultime due di campionato per tenersi stretto il sesto posto che potrebbe significare anche Champions League.

Domenica all’Olimpico arriva il Genoa di Alberto Gilardino, sicuramente una delle rivelazioni di questo campionato, che all’andata ha battuto la Roma per 4-1 e che, nonostante abbia raggiunto i proprio obiettivi stagionali non smette di onorare il campionato e di togliere punti importanti a squadre che ne hanno bisogno, come dimostra la meritata vittoria per 2-1 contro il Sassuolo nell’ultima giornata. Sfida ostica dunque per i giallorossi, che non sono ancora certi di poter contare su Dybala.

Dybala ancora a parte, De Rossi studia le alternative

E sappiamo quanto l’assenza di Paulo Dybala pesi nell’economia di gioco della Roma, che sicuramente dall’arrivo di De Rossi ha trovato maggiore intesa corale nelle azioni d’attacco, ma che comunque fa fatica quando l’argentino non c’é ad accendere la luce. Dybala, uscito all’intervallo nella partita contro la Juventus, ha accusato un fastidio muscolare dal quale non riesce a guarire del tutto, e la Roma non vuole rischiarlo.

Insieme a lui si allenano a parte anche Spinazzola (stagione finita) e Renato Sanches (stagione mai iniziata), mentre gli altri effettivi si allenano regolarmente. Probabile che arriverà una nuova chance per Baldanzi, che è apparso in crescita nelle ultime uscite e che non è ancora riuscito a incidere con la maglia della Roma.