Calciomercato Milan, i tifosi rossoneri hanno già deciso: il futuro è Antonio Conte

E’ Antonio Conte la speranza dei tifosi del Milan e non solo visto che in questo momento è lui il grande sogno per le panchine di Napoli, Roma e della squadra rossonera, che probabilmente il prossimo anno avrà un altro allenatore.

Calciomercato Milan, tutti su Conte

Il tecnico ex Inter e Juventus è in cima alla lista dei tifosi del Milan anche se però vuole le giuste garanzie perché si sa che Antonio Conte è pretenzioso, sul mercato e non solo. Questo è quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” che considera sempre più incerto il futuro di Stefano Pioli.