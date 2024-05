Juventus, il Liverpool si inserisce nella corsa per Koopmeiners

Il sogno estivo della Juventus si chiama Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta su cui i bianconeri hanno messo gli occhi da tempo.

Juventus, attenzione alla Premier

Secondo Tuttomercatoweb, la Juventus non è l’unica squadra ad aver messo nel mirino l’olandese. Il club bergamasco chiede 60 milioni di euro per il giocatore. Una cifra spropositata, che attualmente i bianconeri non possono permettersi. Inoltre, come riportano i media inglesi, un nuovo club di Premier, il Liverpool, si è inserito nella corsa per il giocatore. Una squadra inglese non avrebbe problemi con l’alta cifra richiesta dall’Atalanta e con questa possibilità il centrocampista olandese si allontanerebbe definitivamente da Torino.