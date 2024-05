Juventus, quinta Coppa Italia per Allegri. Supera Mancini e Eriksson: nessuno come lui

La Juventus vince la sua quindicesima Coppa Italia nella sua storia e torna a vincere un trofeo dopo due anni di assenza. Per i bianconeri che sono abituati a vincere erano troppi due anni, ma la vittoria di ieri sera contro l’Atalanta ha un sapore speciale anche per Allegri, è la sua quinta coppa nessuno mai ci è riuscito. I bianconeri hanno fornito una prova eccellente soprattutto a livello difensivo dando pochissimi spazi ai bergamaschi.

Juventus, una rivincita per Allegri dopo mesi funesti

Una rivincita per Allegri che nonostante le brutte prestazioni, e il girone di ritorno non andato per il meglio in termini di risultati, riesce comunque a portare a casa l’obbiettivo stagionale che si era prefissato il club: arrivare tra le prime quattro posizioni e vincere la Coppa Italia. Un segnale importante per la Juve come squadra e per il DNA bianconero che non è cambiato, nelle partite che contano il gruppo da il cento per cento, ma il futuro è ancora tutto da scrivere.