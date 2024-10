Juventus-Parma, chi gioca e chi no: il punto su formazione e infortunati

Una Juventus costretta a giocare ogni tre giorni, tra campionato e Europa, e un Thiago Motta portato a rivedere nuovamente la formazione, tra i tanti assenti e i possibili rientranti. All’Allianz Stadium arriva un avversario complicato, il Parma di Pecchia, che giunge a Torino con tre pareggi di fila dalla propria. Chiaro che bisognerà far fronte alla grande intensità fisica e nervosa della sfida di Milano, le cui scorie restano attaccate, e i due impegni successivi, la trasferta di Udine e la gara contro il Lille, ospite non proprio agevole, si chieda a Real Madrid e Atlético, per riscattare la sconfitta interna contro lo Stoccarda.

Juventus-Parma, Koopmeiners ce la fa?

Veniamo al dunque, chi giocherà contro il Parma? Sicuramente, potrebbe esserci Perin, protagonista assoluto dell’ultima notte europea, con un rientro nei titolari di Gatti accanto a Kalulu, complici anche le prestazioni tutt’altro che esaltati di un Danilo che ha tutte le necessità di ritrovarsi. Per le fasce è lotta a tre per due posti con Cambiaso, Cabal e Savona a contendersi la maglia da titolare, con il numero 27 ad un possibile turno di riposo. A centrocampo c’è Thuram, subentrante a San Siro, pronto a far riprender fiato a Locatelli, senza escludere una partenza dalla panchina per Fagioli. Dal 1′ anche il protagonista della rimonta contro l’Inter, Yildiz. Pochi dubbi sulla presenza di Conceição e Vlahovic.

In mezzo al campo si attende il rientro Teun Koopmeiners. L’olandese non sente più dolore e potrebbe essere tornare ad allenarsi con il gruppo per provare ad accedere almeno alla panchina, con tanto di armatura di protezione per eventuale presenza sul campo. Meno probabile vedere Nico Gonzalez e Douglas Luiz tra i convocati, con l’argentino che, tuttavia, punta l’Udinese.