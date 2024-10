Juventus, buone notizie per Thiago Motta | Koopmeiners vicino al rientro

Buone notizie per la Juventus. Koopmeiners è pronto al rientro in gruppo. L'obiettivo dell'olandese è essere al meglio per la prossima sfida di UCL contro il Lille.

Teun Koopmeiners è fuori da quasi un mese per l’infortunio al costato rimediato nella gara di Champions League contro il Lipsia, partita in cui sono usciti per infortunio anche Bremer e Nico Gonzalez. Il calciatore olandese della Juventus, che ha subito una frattura scomposta a una costola, sembrava poter recuperare in frette e invece è ancora fermo ai box. Thiago Motta lo aspetta, e finalmente per lui arrivano buone notizie.

Koopmeiners vicino al rientro | La Juventus lo vuole a completa disposizione per la sfida contro il Lille

Koopmeiners infatti sembra vicino al rientro, anche se dovrà recuperare un attimo la condizione fisica prima di tornare in campo a pieno regime. Ci sono sottili speranze di rivederlo nella lista dei convocati già per la sfida infrasettimanale contro il Parma, anche se a Torino non vogliono rischiare nulla. Più probabile una sua convocazione nel prossimo weekend, nella sfida di Udine contro la squadra di Runjaic, una delle più belle sorprese di questo campionato. L’obiettivo è abbastanza chiaro: Thiago Motta vuole recuperare l’olandese per la prossima sfida di Champions League contro il Lille, in programma tra poco più di una settimana, il 5 novembre.