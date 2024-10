Juventus, ancora dolore per Koopmeiners | Difficile la sua presenza a San Siro contro l’Inter

Lo staff medico della Juventus segue giorno per giorno l’evolversi delle condizioni di Teun Koopmeiners, dato che di fatto le possibilità di un suo impiego nella sfida di domenica a San Siro sono legate principalmente alla sua soglia del dolore. Le ultime notizie riportate da Tuttosport non lasciano essere ottimisti.

Koopmeiners non ha ancora recuperato | Difficilmente ci sarà per Inter-Juventus

Il giornale torinese riporta che il centrocampista olandese convive ancora con un fastidiosa fitta al petto quando respira profondamente e questo ovviamente non gli permetterebbe di giocare con tranquillità, pur indossando il corpetto protettivo per difendere la costola fratturata da eventuali contrasti di gioco. Per questo le possibilità di vederlo in campo domenica a San Siro