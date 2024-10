Inter-Juventus, il punto sugli infortunati: le ultime su Koopmeiners e Nico Gonzalez

Il centrocampista Teun Koopmeiners non ha potuto prendere parte alla disastrosa sconfitta di ieri contro lo Stoccarda a causa di una frattura leggermente scomposta della seconda costola anteriore destra, che lo ha costretto a rimanere in panchina in questi giorni.

Juventus, Koopmeiners e Nico Gonzalez ancora out: le condizioni

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il calciatore olandese non potrà scendere in campo nemmeno per il Derby d’Italia, ma Thiago Motta spera almeno di recuperarlo per la prossima sfida in programma contro il Parma. Ancora più lungo sarà lo stop di Nico Gonzalez, fuori dall’inizio di ottobre per lieve infortunio al retto femorale della coscia destra. Ha già saltato Cagliari, Lazio, Stoccarda e inizialmente sembrava potesse rientrare con l’Inter, ma molto probabilmente non sarà così e la Juventus dovrà aspettare a rivederlo in campo fino alla trasferta di Udine del 2 novembre.