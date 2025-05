La Juventus e gli infortuni, continua il calvario. Si complica il finale di stagione della Juventus di Igor Tudor. I bianconeri, impegnati nella lotta per un posto in Champions League, perdono Andrea Cambiaso. Il difensore si è infortunato ieri durante il match contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Juventus, ancora incerti i giorni di recupero

Non sono ancora stati diramati i tempi di recupero, ma è chiaro che il giocatore salterà il prossimo impegno contro la Lazio di Marco Baroni, in calendario il prossimo sabato alle ore 18:00. Tra una settimana il difensore genoano seguirà nuovi controlli i quali andranno a stabilire se il giocatore riuscirà ad essere in campo per il rush finale.

L’annuncio della Juve dopo i controlli di ieri: “Andrea Cambiaso, in seguito al fastidio muscolare avvertito durante la gara di ieri sera, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del retto femorale della coscia sinistra. Tra circa 7 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero”.