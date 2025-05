Lazio, Fabiani: “Non cederemo i nostri gioielli a club italiani”

La Lazio ha messo su una grande formazione per questa stagione e, per la prossima, la società proverà a rinforzarla ancora di più. Numerosi i giocatori che sono stati puntati da squadre di Serie A e da quelle europee.

Lazio, Fabiani: “Gli altri devono arrivarci, noi vogliamo prendercela”

Il ds della Lazio, Angelo Fabiani, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa. Ha parlato della volata Champions e dei piani futuri del club per proseguire il progetto tecnico iniziato quest’anno.

Le parole del ds: “Gli altri devono arrivarci, noi vogliamo prendercela”.

Queste le parole del dirigente Fabiani, che vede così la differenza di visione dell’obiettivo Champions tra la Lazio e le altre concorrenti della Serie A. La Juventus in primis, prossima avversaria in campionato, ma non solo. Fabiani ha aggiunto: “Noi siamo arrivati fino a qui grazie alla forza delle idee che danno sostanza e forma a tutto. Le sorprese nel calcio non mancano mai. Per me, ad esempio, il Milan è la squadra più forte nei singoli; eppure è là dietro. Comunque non si parla mai delle sorti altrui”.

Fabiani elogia anche la società di Formello, secondo il quale si differenzia dalle altre per modello gestionale: “La Lazio è senso di appartenenza: lo hanno capito i nostri tifosi, lo ha percepito chi ama il calcio. I risultati contano, e non poco, ma conta anche come lavori per arrivarci: noi, in questa stagione, abbiamo creato curiosità negli occhi di chi ci guarda. Niente contro i fondi o le altre proprietà, ma se chiediamo ai tifosi chi sono, in pochi sanno rispondere. La nostra storia è diversa e gli obiettivi ben chiari”.