Juventus, si lavora all’acquisto di un attaccante: sarà proprio Lucca il prescelto?

Giuntoli mette nel mirino Lucca dell'Udinese: sarà il primo colpo per il mercato di gennaio?

La Juventus punta già all’acquisto di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo, durante il mercato di gennaio. La dirigenza bianconera, sotto la guida del ds Cristiano Giuntoli, sta valutando attentamente tutti i profili per mettere a disposizione di Thiago Motta un rinforzo importante che possa supportare la squadra nel rendimento in campionato e nelle competizioni europee.

Juventus, Lucca come vice Vlahovic?

Secondo “Tuttosport”, l’obiettivo numero uno della Vecchia Signora sarebbe Lorenzo Lucca dell’Udinese, prossima avversaria della Juventus in campionato. L’assalto al giocatore potrebbe partire dopo lo scontro di sabato.