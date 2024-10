Juventus-Parma, Giuntoli osserverà attentamente Bonny: sarà lui il vice Vlahovic?

Secondo “Tuttosport”, la Juventus sta valutando l’acquisto del giovane attaccante del Parma, Ange-Yoan Bonny come possibile rinforzo del reparto offensivo nel mercato di gennaio.

Juventus, colpo Bonny a gennaio?

Il calciatore 21enne ha sorpreso tutti per la sua maturità e versatilità, segnando 3 gol in 9 presenze in Serie A. L’interesse della Vecchia Signora si concretizzerà stasera quando il ds Cristiano Giuntoli valuterà attentamente Bonny in vista della partita fra Juventus e Parma all’Allianz Arena. Sicuramente, rinunciare ad un genio del genere, che si è rivelato decisivo per le ambizioni della squadra, non sarà facile per il Parma. La Juventus, quindi, dovrà valutare opportunità di investimento per portare a Torino un attaccante promettente che possa fornire supporto e sostituzione a Vlahovic nella seconda parte della stagione.