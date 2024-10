Calciomercato Inter, Giuntoli sfida Marotta per Tah | E’ derby d’Italia

E’ ormai noto che l’Inter per la stagione 2025/2026 ha come obiettivo quello di ringiovanire la rosa e in particolar modo il pacchetto dei centrali di difesa. Jonathan Tah da questo punto di vista, sarebbe il colpo perfetto a ‘0’ per i neroazzurri. In seguito però al grave infortunio di Bremer, come riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello sport‘, anche Giuntoli avrebbe individuato nel centrale di proprietà del Leverkusen il profilo ideale.

Giuntoli ci proverà già a gennaio?

Se per l’Inter l’idea di prendere a parametro zero il gigante tedesco è riferita al mercato estivo, per la Juventus in seguito all’infortunio di Gleison Bremer, potrebbe diventare un obiettivo per gennaio. Giuntoli quindi potrebbe provare, come già successo a gennaio 2024 nell’affare Djalo, ad anticipare la dirigenza meneghina comprando il cartellino del giocatore a prezzo di saldo.