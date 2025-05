L’Inter, impegnata nel finale di stagione, con la possibilità di vincere lo scudetto e con la testa anche già in finale di Champions League, guarda anche futuro mercato. L’attacco dei nerazzurri potrebbe essere Joshua Zirkzee. Voci di mercato danno i nerazzurri vicini all’ex Bologna.

Inter, idea Zirkzee per l’attacco

Dopo una stagione in cui le alternative a Lautaro Martinez e Marcus Thuram non hanno pienamente convinto, con Arnautovic, Sanchez e il più recente Taremi, ma anche Correa, che non hanno offerto garanzie di continuità e incisività, il club nerazzurro sta valutando con attenzione il profilo dell’attaccante olandese, che l’Italia ha conosciuto quando era al Bologna.

Dagli emiliani è poi passato al Manchester United, una stagione andata male quest’anno, e proprio per questo motivo c’è margine per aprire una trattativa. Con la maglia del Bologna aveva fatto la differenza mostrando doti fuori dal comune e che farebbero un gran comodo alla fase offensiva nerazzurra, dove porterebbe qualità tecnica, fantasia e pure fisicità. Inoltre, secondo le sue doti, non avrebbe alcuna difficoltà a giocare assieme a Lautaro e Thuram, ideali per un 3-4-2-1. Modulo in passato già visto, e che ha funzionato. L’Inter potrebbe permettersi il giocatore dei Red Devils. Gli inglesi per portarlo via da Bologna hanno pagato una clausola da 40 milioni. E neanche l’ingaggio è impossibile, si parla di 3,5 milioni a stagione più bonus.