Vittoria e aggancio al terzo posto, altra grande serata per la Lazio nella trasferta di Como (1-5)

I biancocelesti mettono subito le cose in chiaro. Mazzitelli prova a riportare la formazione di Fabregas in gara, ma la Lazio non perdona.

La Lazio vince al Senigallia e aggancia Atalanta e Fiorentina al terzo posto, superando la Juventus in classifica. Ancora una gara di assoluto livello per la formazione di Baroni contro un Como poco incisivo. È la settima vittoria nelle ultime otto, tra campionato e coppa, per i biancocelesti.

Doppio vantaggio nella prima frazione: torna alla gol Castellanos

Un primo tempo con una buona Lazio, che chiude avanti di due. Il vantaggio sopraggiunge al 28′. Fallo di mano di Dossena e rigore fischiato per i biancocelesti. Dal dischetto si presenta Taty Castellanos, che calcia, insaccando, alla destra di Audero. Il raddoppio arriva dopo appena tre minuti con Pedro, che raccoglie un cross di Nuno Tavares, all’ottavo assist in otto partite, e non lascia scampo all’estremo difensore comasco. I padroni di casa provano a reagire, ma Provedel si oppone e lascia il risultato invariato nella prima parte di gara.

Mazzitelli illude, Como poco preciso e Lazio concreta

Il Como entra subito con un altro approccio e un’altra testa e trova la rete che accorcia le distanze con Mazzitelli. L’ex Frosinone controlla benissimo in area e realizza in mezza rovesciata, lasciando impotente un Provedel incolpevole. Altra svolta della gara 62′ per l’espulsione di Braunöder, pareggiato immediatamente dal rosso a Tavares, sopraggiunto dopo appena tre minuti. Al 71′ arriva il 31 con Patric. Il numero 4 biancoceleste realizza di testa, a difesa battuta, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, la rete che allontana nuovamente l’ombra del pari. Il Como prova a rispondere e ad accorciare nuovamente, crea e non realizza. La Lazio però non resta inerme a guardare e la chiude. Dia imbecca Castellanos, che a tu per tu con Audero non sbaglia. È 1-4. Nei minuti finali passaggio di Lazzari per Tchaouna, alla prima rete in questo campionato. Punizione severissima per il Como.

Como-Lazio, risultato e tabellino:

1-5

Reti: 28′ rig. Castellanos (L), 31′ Pedro (L); 53′ Mazzitelli (C); 72′ Patric (L); 80′ Castellanos (L); 95′ Tchaouna (L)

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno (73′ Engelhardt); Mazzitelli (85′ Barba), Braunöder; Strefezza (73′ Cerri), Paz, Fadera (46′ Da Cunha); Cutrone (85′ Gabrielloni). All. Fabregas

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (79′ Gigot), Gila, Patric (87′ Lazzari), Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen (66′ Pellegrini), Pedro (79′ Tchaouna), Noslin (46′ Dia); Castellanos. All. Baroni

Espulsione: Braunöder (C); Tavares (L)